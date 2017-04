Veröffentlicht am 30. April 2017 von wwa

WEYERBUSCH – Backtag in Weyerbusch – Am Samstag, 06. Mai, wird wieder im historischen Raiffeisen-Backhaus in Weyerbusch gebacken. Wer Interesse am Mitwirken und Backen hat, meldet sich bitte bei Udo Bettgenhäuser bis Donnerstag, 04. Mai an. Telefon: 02686 1255. Auch Nichtvereinsmitglieder können gerne mitwirken! Gegen circa 09:00 Uhr wird anheizt. Gegen 11:00 Uhr wird mit den Backvorbereitungen, wie Teig kneten, formen und anrühren, angefangen. Ab circa 11:45 Uhr wird gebacken.