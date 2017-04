Veröffentlicht am 13. April 2017 von wwa

RHEINLAND-PFALZ – Architekten: Stefan Wild als Sprecher bestätigt – Die Mitglieder der Architektenkammer Rheinland-Pfalz in den Landkreisen Altenkirchen, Westerwald und Rhein-Lahn haben Stefan Wild aus Montabaur als Sprecher der Kammergruppe wiedergewählt. Als weitere Mitglieder in der Leitung der Kammergruppe wurden die Architekten Michael Manns aus Daubach/Westerwaldkreis, Reinhard Simon aus Wallmerod/Westerwaldkreis und der Innenarchitekt Walter Stillger aus Diez/Rhein-Lahn-Kreis bestimmt. Während der freischaffende Architekt Stefan Wild bereits zum dritten Mal in Folge die Sprecherfunktion inne hat, sind die Teammitglieder Michael Manns, Reinhard Simon und Walter Stillger erstmals ins Team gewählt worden.

Zentrale Themen ihrer künftigen Arbeit sehen die Mitglieder des neuen Kammergruppenteams im Bereich der Zusammenarbeit von Behörden, Vergabestellen und freien Büros sowie beim Thema regionaler Baukultur. Als vorbildlich in der Förderung hoher Qualität beim regionalen Bauen und bei der Dorfentwicklung werten Wild und sein Team die Aktionsplattform „Baukultur Eifel“. Eine solche Plattform der aktuellen Debatte auch im Westerwald zu etablieren, sei ein Ziel der kommenden fünf Jahre, so das Team.

Mit Stefan Wild und Walter Stillger sind zwei Freischaffende und mit Reinhard Simon sowie Michael Manns je ein beamteter und ein angestellter Architekt im Team vertreten. Michael Manns war außerdem im November neu in die Vertreterversammlung der Landesarchitektenkammer gewählt worden.

Nicht mehr zur Wahl angetreten waren die Architekten Udo Hinz aus Niederfischbach/Landkreis Altenkirchen, Günter Wolf aus Hirschberg/Rhein-Lahn- Kreis und Alexander Massold aus Kaden/Westerwaldkreis, die zuvor Stefan Wild im Team unterstützt hatten. Ihnen dankte die Wahlversammlung für ihr Engagement in den vergangenen fünf Jahren.