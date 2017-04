Veröffentlicht am 21. April 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – Fit in Textverarbeitung – Zweitägiger Word-Crashkurs in Altenkirchen – Die Kreisvolkshochschule bietet am Donnerstag, 27. April und Donnerstag, 4. Mai jeweils in der Zeit von 17:45 bis 21:00 Uhr den zweiteiligen Crashkurs „Textverarbeitung mit Word“ in Altenkirchen an.

Der Kurs wendet sich an Personen ohne oder mit nur geringen Kenntnissen in der Textverarbeitung mit Word. Inhalte des Kurses sind beispielsweise das Erfassen, Korrigieren, Speichern und Drucken von Texten, Zeichen-, Absatz- und Seitenformatierung, die Nummerierung und Aufzählung, Kopf- und Fußzeilen und die Gestaltung einfacher Briefvorlagen als grundlegende Word-Kenntnisse. Darüber hinaus vermittelt Kursleiter Werner Zapatka Methoden für eine rationelle Textverarbeitung und die Erstellung von Dokumenten. Kursort ist der EDV-Schulungsraum in der Kreisvolkshochschule Altenkirchen. Die Kosten betragen 40 Euro pro Teilnehmer.

Informationen oder Anmeldungen sind bei der Kreisvolkshochschule unter Telefon: 02681 81-2212 oder per Email unter kvhs@kreis-ak.de möglich.