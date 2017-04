Veröffentlicht am 19. April 2017 von wwa

KOBLENZ – Fachveranstaltung für Wohnungseigentümer-Gemeinschaften am Dienstag, 16. Mai erstmals in Rheinland-Pfalz in Rhein-Mosel-Halle in Koblenz – Die Energieagentur Rheinland-Pfalz GmbH veranstaltet zusammen mit der Energieagentur Regio Freiburg GmbH am Dienstag, 16. Mai in der Rhein-Mosel-Halle in Koblenz das 1. WEG-Forum für Wohnungseigentümergemeinschaften in Rheinland-Pfalz.

Das WEG-Forum versteht sich als Informationsplattform für Wohnungseigen­tümer­-Gemeinschaften, Hausverwaltungen und Wohnungsbaugesellschaften. In vier Fachvorträgen erhalten Teilnehmer Informationen rund um die energetische Modernisierung, Finanzierung und Förderung, zu rechtlichen Rahmenbedingungen und zur Haustechnik von großen Wohngebäuden. Die Veranstaltung ist in Baden-Württemberg bereits mit Erfolg etabliert und findet in diesem Jahr erstmals für Wohnungseigentümer in Rheinland-Pfalz statt.

Sponsoren haben bei der Veranstaltung in der Rhein-Mosel-Halle in Koblenz die Möglichkeit, im Rahmen einer Kurzpräsentation („Firmen-Speed-Dating“) im Messebereich Kontakte zu potenziellen Geschäftspartnern zu knüpfen. Ausführliche Informationen und Anmeldemöglichkeiten zum 1. WEG-Forum Rheinland online unter www.weg-forum.net/rheinland-pfalz oder telefonisch unter Telefon: 0761-79177-22. Die Teilnahmegebühr beträgt 35 Euro.