Veröffentlicht am 12. April 2017 von wwa

KOBLENZ – Comedy mit Roberto Capitoni und Live-Musik von Jephly – Die evm bringt unter dem Motto „evm-querbeet“ eine neue Veranstaltungsreihe in die Kundenzentren – Lachen ist die schönste Sprache. Deswegen lädt die Energieversorgung Mittelrhein AG (evm) am Donnerstag, 4. Mai, zur Veranstaltung „evm-UNPLUGGED“ in das Kundenzentrum in Koblenz, in der Schloßstraße 42, ein. Dort gastieren Roberto Capitoni, bekannt durch den „Sonntags Comedy Club“ im Café Hahn und aus zahlreichen Radio- und TV-Sendungen, und die Band Jephly. Als „Elektro-Man“ erzählt Roberto Capitoni kurze Geschichten über die evm und unterhält mit einer Zaubernummer. Wissenswertes rund um das Thema Energie vermittelt er mit Humor in einem Bildvortrag. Für den musikalischen Teil des Abends ist die Coverband Jephly zuständig. Sie unterhält die Gäste live mit bekannten Hits internationaler Bands und Interpreten. Eine Stärkung in Form von Laugenbrezeln und Getränken können die Gäste käuflich erwerben. Los geht es um 19:00 Uhr, der Einlass ist bereits ab 18:30 Uhr. Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf ab sofort im evm-Kundenzentrum Koblenz für 18 Euro, Inhaber der evm-Vorteilskarte zahlen 12 Euro. Weitere Infos finden sich unter evm.de/querbeet