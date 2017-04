Seniorenakademie Horhausen begrüßt das Frühjahr und den Osterhasen

Veröffentlicht am 12. April 2017 von wwa

HORHAUSEN – Seniorenakademie Horhausen begrüßt das Frühjahr – Zwischen den Wolken zeigte sich am Mittwoch, 12. April, die Sonne und zeigte den Senioren aus dem Raum Horhausen so den Weg ins Kaplan-Dasbach-Haus. Traditionell treffen sich die Senioren an jedem zweiten Mittwoch im Monat im KHD um gemeinsam ein paar schöne Stunden zu genießen. Das Apriltreffen stand unter dem Motto, das Osterfest und den Frühling zu begrüßen. Vorsitzender Rolf Schmidt-Markoski und der Vorbereitungskreis hatten ein kurzweiliges Programm aufgestellt. Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden zog eine große Schar von Kindergartenkindern in Begleitung einiger Erzieherinnen auf die große Bühne des KHD. Die Jungen und Mädchen des katholischen Kindergartens grüßten mit dem Lied „der kleine Osterhase“ Omas und Opas im Saal, hießen den Frühling und eben den Osterhasen willkommen. Nach der anschließenden Kaffeepause, in der leckerer Kuchen gereicht wurde, drehte sich alles um den Osterhasen und das Osterfest. Die Einleitung nahm Rudi Lamerz stellvertretend für Joachim Günter vor. Er stellte die christliche Verbindung zwischen Weihnachten und Ostern, der Krippe und dem Kreuz sowie Leben und Tod her. Der Tod, so Lamerz abschließend, habe nicht das letzte Wort. In der Folge zeigte er verschiedene Osterbräuche in den verschiedenen Regionen vor. So gebe es in Linz am Rhein zu Ostern die Klapperjungen, in Horhausen den Ostereierweitwurf, den gesegneten Palmstrauß und letztlich das Osterlamm. Der Osterhase stelle die Fruchtbarkeit dar und die Eier seien der Ursprung des Lebens.

Gemeinsam sagen die Senioren unter der musikalischen Begleitung der Akkordeonspielerin Ulrike Winter aus Neustadt die Lieder „Nun will der Lenz uns grüßen“, „Hab mein Wagen vollgeladen“ und „Alle Vögel sind schon da“. Gemeinsam trugen Maria Buhr, Matthias Seeliger und Rudi Lamerz ein Ostergedicht/Geschichte. Mit weiteren drei Liedern: „Im Frühtau zu Berge“, „Das Leben bringt große Freud“ und „Muss i denn zum Städele hinaus“ wurde Elfriede Momm auf die Bühne geleitet um dort zwei heitere Ostergeschichten zum Besten zu geben. Schmidt-Markoski zeigte einen Film aus der Aufarbeitung „800 Jahre“ Kirchspiel Horhausen“, der sich mit dem Ostereierweitwurf befasste und aus dem Jahr 1988 stammte. „Veronika der Lenz ist da“, „Jetzt kommen die schönen Tage“ und „Du schöner Westerwald“ waren weitere Lieder die die Senioren wohlgelaunt und guter Stimmung sangen. In einer Diskussionsrunde unterhielten sich Maria Buhr, Matthias Seeliger, Rudi Lamerz, Elfriede Momm und Michael Reuter über das Sein oder Nichtsein des Osterhasen. Mit einem Osterliedermedley beendete Ulrike Winter den kurzweiligen „Osternachmittag“. (wwa) Fotos: Wachow