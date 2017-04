Veröffentlicht am 16. April 2017 von wwa

HORHAUSEN – Sport, Spiel, Spaß auf der Tennisanlage in Horhausen am Sonntag, 23. April – Am Sonntag, 23. April eröffnet der Tennisclub Horhausen seine Sommersaison im Rahmen des Aktionstages „Deutschland spielt Tennis“ in der Zeit von 11:00 bis 16:00 Uhr. Neben dem Startschuss für den Spielbetrieb auf der Tennisanlage am Amselweg will sich der Verein auch mit einem „Tag der offenen Tür“ der Öffentlichkeit präsentieren. Eingeladen sind alle aktiven und inaktiven Mitglieder, Kinder und Eltern, Freunde des Tennissports und alle, die schon immer einmal sehen wollten, was sich auf dem Tennisplatz in Horhausen so tut. Höhepunkt ist die Tennisolympiade, bei der jeder mitmachen kann (als Mannschaft oder Einzelspieler). Für das leibliche Wohl der Besucher ist an beiden Tagen bestens gesorgt. Weitere Informationen unter www.tc-horhausen.de oder bei Thomas Schmitz, Telefon: 0171 1942008.

Programm: Showkampf, Tennis- Olympiade: Maximal 4 Teams a 6 Teammitglieder, Spiele: 1.) Biathlon; 2.) Wer weiß was? Quizrunde Sport/Allgemeines/Geografie/Fernsehen; 3.) Fußball Tennis > im T-Feld; 4.) Hockey > 3 gegen 3; 5.) Slalomparcour mit Tennisschläger und Ball; 6.) Grifftennis (Spiel im Kleinfeld mit Griff vom Schläger); 7.) Tiebreak 2 gegen 2 (Bei nicht zusammen passender Spielstärke der Paarungen Spiel mit der falschen Hand)