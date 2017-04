Veröffentlicht am 11. April 2017 von wwa

KÖLN – 53jährige Frau aus Köln-Worringen vermisst – Polizei sucht Zeugen – Seit vorletztem Samstag, 1. April, wird die 53jährige Petra Grünewald aus Köln-Worringen vermisst. Frau Grünewald ist regelmäßig auf Medikamente angewiesen. Daher bittet die Polizei im Antreffungsfall dringend um Hinweise.

Petra Grünewald ist 1,70 Meter groß und von schlanker Statur. Sie hat schulterlange braune Haare. Zu der Bekleidung der Vermissten können keine näheren Angaben gemacht werden. Möglicherweise hat sie eine bunte, selbstgestrickte Umhängetasche bei sich. Das Auto der Vermissten wurde am Mittwoch, 5. April auf dem Parkplatz der Golfanlage „KölnGolf“ in Worringen verschlossen aufgefunden. Die polizeilichen Suchmaßnahmen in diesem Bereich verliefen bislang jedoch erfolglos.

Die Polizei fahndet nun mit Lichtbildern nach der Vermissten und fragt: Wer hat Petra Grünewald nach dem 1. April gesehen oder kann Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen? Wer hat beobachtet, wie der violette VW der Vermissten an der Golfanlage Worringen abgestellt wurde?

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 62, Vermisstenstelle der Polizei Köln, unter der Rufnummer 0221/229-0 entgegen. Im Antreffungsfall wählen Sie bitte den Polizeinotruf „110“. (hf)