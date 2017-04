Veröffentlicht am 11. April 2017 von wwa

NEUWIED – Zu Ostern ein Besuch im Neuwieder ZOO – Ob Schimpansen, Löwen, Geparde, Leguane, Krokodile, Seehunde, Pinguine, Nasenbären, Flamingos, Strauße, Papageien, Kamele, Erdmännchen oder die größte Känguru Herde außerhalb Australiens, im ZOO NEUWIED gibt es jeden Tag etwas Neues zu entdecken. Das alte Affenhaus und der Huftierstall sind nach über 50 Jahren intensiver Nutzung so marode, dass eine Renovierung unwirtschaftlich ist. Deshalb sind zwei Neubauprojekte in Arbeit: Die Strauße bekommen ein neues Gehege auf der Afrikaanlage direkt hinter den Flamingos und können als Außengehege die gesamte Afrikawiese mitnutzen. Auf der jetzigen Fläche der Straußenanlage, also direkt gegenüber der Afrikawiese, entstehen die Stallungen für die afrikanischen Huftiere. Dann leben Zebras, Watussi Rinder, Strauße und Antilopen zusammen auf einer Anlage und der natürliche Lebensraum wird damit noch attraktiver dargestellt als bisher.

Bei der neuen Südamerika Halle war letzte Woche Richtfest angesagt. Während hier verputzt, geschweißt und gehämmert wird, schaut Charly der Chef der Affen WG interessiert über den Zaun. Endlich mal einen besonderen Ausblick auf die Bauarbeiten. Nach der ruhigen Winterzeit ist wieder Bersucherandrang angesagt. Im blitzsauberen Seehundbecken flitzen die vier Bewohner durchs Wasser, während gegenüber bei Emus gebrütete wird. Die kleinen roten Pandas sind bei der Obstmahlzeit und Mama Känguru liebkost das Baby in der Beuteltasche. Bei Löwens ist Chillen angersagt und die Waschbären lassen mal die Füße ins Wasser hängen. Bei den Lampies im Hasenparadies hoppelt der niedliche Nachwuchs durchs Gehege und die Erdmännchen wuseln um die Farbeimer herum mit denen der Maler die Stützwand zur Afrikawiese streichen will. Fast hätte so ein neugieriges Kleintier im Farbeimer gelegen. Im Zoorestaurant duftete es nach Pizza, gerade richtig um nach einem Rundgang durch den Zoo mal einzukehren. Ein Besuch im Zoo lohnt sich immer, ob mit Bollerwagen, Kamera oder zum Kindergeburtstag und im Frühjahr besonders wenn die Bäume und Sträucher blühen und jede Menge Tiernachwuchs zu bewundern ist. (mabe) Fotos: Becker