Veröffentlicht am 11. April 2017 von wwa

KOBLENZ – Zwölf Bienenvölker in Koblenz-Güls gestohlen – In der Zeit zwischen Montag und Sonntag, 03. bis 09. April, wurden von dem Gelände eines Imkers, gelegen an einem Feldweg zwischen Koblenz-Güls und Bisholder, 12 komplette Bienenvölker gestohlen. Vor dem Abtransport wurden offensichtlich die Lüftungsschlitze der Kästen mit Klebeband zugeklebt. Der Schaden beläuft sich, so die Polizei, auf rund 7.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Koblenz 2, Telefon: 0261-1032911