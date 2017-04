Veröffentlicht am 11. April 2017 von wwa

LEUZBACH – Theresa Seegers neue Bürgerschützenkönigin in Leuzbach – Der Schützenverein Leuzbach-Bergenhausen hatte zum alljährlichen Ortspokalschießen eingeladen. Dieser Einladung waren schließlich 25 Mannschaften gefolgt und so kam es, dass das am Abend „volle Hütte“ herrschte. Geschossen wurde im Viererteam mit dem Luftgewehr. Die drei besten Ergebnisse jeder Mannschaft wurden gewertet. Hier galt es eine präzise 10 zu schießen um somit einen möglichst kleinen Teiler, der Teiler gibt den Abstand des Schusses in hundertstel Millimetern von der Mitte an, zu erzielen.

Auch weniger geübten Schützen ist es so möglich durch einen „Glückstreffer“ ihre Kontrahenten zu bezwingen. Schießleiterin Christa Griffel hatte den Wettkampf geplant, die Mannschaften, Standaufsichten, Küchendienst und Thekendienste eingeteilt. Alles funktionierte reibungslos und das Königspaar, Hartmut und Margit, durften um Mitternacht die Sieger ehren und die Pokale überreichen. Mannschaften: 1. „Die Blindgänger“ eine Abordnung des KiGa Glockenspitze, 2. Wiedbachtaler Hobbyclub II, 3. ÖStra II. Der Höhepunkt war aber die Bekanntgabe des Tagessiegers und Ernennung zur Bürgerschützenkönigin 2017. Diesen Titel sicherte sich Theresa Seegers von der Landjugend Flammersfeld. Mit einem Teiler von 23,8 wies sie die Konkurrenz auf die Plätze. Zweiter wurde Peter Schade (30,3), dritter Sven Sauer (31,5). Theresa hat nun die Möglichkeit in die Veranstaltungen des Schützenvereins reinzuschnuppern und erhält am Pfingstmontag beim traditionellen Frühschoppen im Festzelt für sich und ihr Gefolge ein 10-Literfass Bier. (pets) Fotos: SV Leuzbach