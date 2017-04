Veröffentlicht am 22. April 2017 von wwa

NEUWIED – „23 Nisan“: Neuwied feiert Kinderfest – Abwechslungsreiches Programm für Mädchen und Jungen – Zum mittlerweile sechsten Mal veranstaltet Neuwied den „23 Nisan“. Bei diesem aus der Türkei stammenden Kinderfest stehen auch die Rechte von Mädchen und Jungen im Fokus. Gefeiert wird in diesem Jahr am 30. April. Der Türkisch-Deutsche Freundschaftsverein Neuwied e.V. hat in Kooperation mit dem städtischen Kinder- und Jugendbüro zum „23 Nisan“ für Klein und Groß ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt. Mehrere Vereine und jede Menge Kinder werden auf der Bühne des Amalie-Raiffeisen-Saals in der VHS für Spektakel sorgen. Zudem gibt es erneut viele Attraktionen auf dem Außengelände: So steht die Spielekiste bereit, Feuerwehr und Polizei geben Einblick in ihre Arbeit und Sportjugend-Rheinland-Pfalz präsentiert ihr Programm Integration durch Sport. Zudem stehen Spielmobil und Hüpfburg bereit. Zu den Höhepunkten zählen in diesem Jahr Arto der Clown mit seinem Zirkuscomedy-Programm, Kistenklettern und Marc Lamparter, der mit seinen Ballontieren mittlerweile zum festen Programm gehört. Das DRK bietet zudem das Verarzten eigener Stofftiere an. Wer also lernen will, wie sein Teddy verarztet werden kann, sollte diesen mit zum Fest bringen, um ihn dort mit Pflaster und Verband zu versorgen.

Unterstützt wird das Fest wie immer durch viele Vereine und freiwillige Helfer, darunter sind neben freiwilliger Feuerwehr, Polizei und Sportjugend auch der Kinderschutzbund, das Café der Volkshochschule, das Mehrgenerationenhaus und weitere Engagierte mehr.

Die Veranstalter fordern alle Kinder, gleich welcher Nationalität, ungeachtet Kultur, Ethik und Religion, auf, an diesem Tag zusammenzukommen und miteinander zu feiern. Die Internationalität drückt sich auch im Angebot der Speisen aus: Neben klassischem Kaffee und Kuchen werden leckere Spezialitäten aus der Türkei angeboten.

Los geht es am Sonntag, 30. April, um 13:00 Uhr in und an der VHS Neuwied an der Heddesdorfer Straße 33. Das Bühnenprogramm beginnt dann um 14 Uhr. Doch Clownerie, Musik, Außenattraktionen sowie Speisen und Getränke werden bereits ab 13:00 Uhr für viel Abwechslung sorgen. Das Fest endet gegen 18:00 Uhr. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.kijub@neuwied.de

Hintergrund: Seit 1921 ist der „23 Nisan“ (23. April) in der Türkei ein offizieller Feiertag, gewidmet der nationalen Souveränität und den Kindern. Er wurde am 23. April 1921 eingeführt, um der Eröffnung der Nationalversammlung unter Kemal Atatürk zu gedenken. Er stellte den Tag unter das Motto „Unsere Kinder sind unsere Zukunft“, um zwischen Jugendlichen Brüderlichkeit und Freundschaft zu fördern, damit sie als Erwachsene in Frieden miteinander leben können. Die UNESCO übernahm 1979 den „23 Nisan“ in ihre offizielle Feiertagsliste. Seitdem wird der Tag des Kindes auch in anderen Ländern als Internationales Kinderfest gefeiert. Zielsetzung der Veranstaltungen ist es, Kinderrechte weltweit zu fördern.