DLRG Altenkirchen bei den Deutschen Seniorenmeisterschaften im Rettungsschwimmen

Veröffentlicht am 11. April 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN/ANDERNACH – DLRG Altenkirchen mit guten Erfolgen bei den Deutschen Seniorenmeisterschaften im Rettungsschwimmen – In Andernach fanden die diesjährigen Deutschen Seniorenmeisterschaften im Rettungsschwimmen statt. Zum 29. Mal schwammen die besten Schwimmer/innen aus den 16 Bundesländern um den Sieg. Auch von der DLRG Ortgruppe Altenkirchen qualifizierten sich fünf Einzelteilnehmer, sowie drei Mannschaften für die Wettkämpfe auf Bundesebene.

Für die Altenkirchener hieß es am Samstag in der Früh „Abfahrt an der Glockenspitze!“ Mit dem Bus ging es dieses Jahr nicht nach Berlin, sondern in das nah gelegene Andernach. Dort angekommen musste sich Harald Bracht sputen, denn für ihn startete der Einzelwettkampf schon am Vormittag. Die Einzelteilnehmer müssen drei Disziplinen zurücklegen. Im Rettungsdreikampf wird die Summe der aus der in Punkten umgerechneten geschwommenen Zeit ermittelt. Harald Bracht schwamm in der Altersklasse M (männlich) 50 auf einen guten 15 Platz. Nachmittags startete der Wettkampf für die restlichen Einzelteilnehmer der Altersklassen 25 bis 40 Jahren. Hier schwamm Marcel Hörter in die Top Ten der Deutschen Rettungsschwimmer. Er belegte einen hervorragenden 8.Platz in der AK 25m. Gegner wie Berlin, Gelsenkirchen oder Harsewinkel denen wöchentlich fünf bis acht Trainingsmöglichkeiten zur Verfügung stehen, ist dieses Ergebnis mit wöchentlich einem Vereinstraining deutlich hervorzuheben. Tobias Rodina (AK 30m) belegte einen guten 12.Platz. In der Altersklasse 30 weiblich schwamm Jenny Krämer auf den 15.Platz. Geesche Brenncke (AK 40w) belegte einen tollen 9.Platz.

Am Abend lud der Veranstalter ins Geysir Schiff ein. Hier ließ man bei Musik und Getränken den ersten Wettkampftag Revue passieren. Gefeiert wurde aber nur mäßig, denn am nächsten Tag startete der Mannschaftswettkampf.

Hier qualifizierten sich drei Altersklassen für die DSM. Eine Mannschaft besteht aus 5 Teilnehmern, diese müssen in vier Disziplinen ihre Schnelligkeit unter Beweis stellen. Die Alterseinstufung der Schwimmer ergibt sich aus den vier jüngsten Schwimmer/-innen. In der Altersklasse 100 weiblich starteten Jana Pflicht, Franziska Kuchhäuser, Selina Bachenberg, Jasmin Jünger und Angela Weller. Sie schwammen auf den 15 Platz. Die Männer in selbiger Altersklasse erkämpften sich mit Mariusz Gasiorek, Tobias Rodina, Marcel Hörter, Nico Asbach und Philipp Sander den 10 Platz. Geesche Brenncke, Jenny Krämer, Kristina Wiesmaier, Carina Quast und Simone Bellersheim starteten gemeinsam in der AK 140w und erschammen sich einen guten 9. Platz. Gut betreut wurden die Schwimmer von Teresa Hammer, Ralf Haas und Markus Schütz.

Am Abend fand die Siegerehrung mit National Hymne, vielen Medaillen und tollem Programm statt. Allerspätestens jetzt merkt man, dass es sich um eine deutsche Meisterschaft handelt. Auch wenn die Schwimmerinnen und Schwimmer der Ortsgruppe Altenkirchen keine Medaillen erhalten haben, hat es ihnen Spaß gemacht auf einer solchen Veranstaltung mit zu schwimmen und diese miterleben durften. (jap) Fotos: DLRG AK