Einjähriges Kind bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Veröffentlicht am 10. April 2017 von wwa

BREITSCHEID – Schwerer Verkehrsunfall bei Breitscheid in der Gemarkung Rabenscheid auf der K 38 – Eine 36jährige Fahrzeugführerin befuhr am Montagnachmittag, 10. April, gegen 18:20 Uhr, mit ihrem Fahrzeug, gemeinsam mit ihrem einjährigen Kind, die K 38 von Liebenscheid-Weißenberg kommend in Fahrtrichtung Breitscheid. Unmittelbar hinter der Landesgrenze Rheinland-Pfalz kam die in der Verbandsgemeinde Rennerod wohnende Frau in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach. Dabei erlitt die Fahrerin leichte Verletzungen, das Kind wurde schwer verletzt und wurde vorsorglich mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. An dem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Im Einsatz waren zwei Rettungswagen und ein Rettungshubschrauber. Quelle: Polizei