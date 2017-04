Polizei ermittelt drei Feuerwehrmänner als vermutliche Brandstifter

Veröffentlicht am 10. April 2017 von wwa

WORMS-RHEINDÜRKHEIM – Brandserie in Worms-Rheindürkeim – drei Tatverdächtige ermittelt – Die Brandserie, die seit der Silvesternacht 2017 Polizei und Feuerwehr beschäftigt hatte, wurden nach umfangreichen Ermittlungen drei Tatverdächtige ermittelt. Die Spuren führten die Ermittler zu drei jungen Männern im Alter von 17, 18 und 28 Jahren. Alle drei sind Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr und stehen in Verdacht, die insgesamt elf Brände gemeinschaftlich gelegt zu haben. Zu den einzelnen Tatbeiträgen der Verdächtigen, zu den Hintergründen und möglichen Motiven dauern die Ermittlungen noch an. Quelle: Polizei