BORNHEIM-RÖSBERG – 61jähriger Mann vermisst – Polizei sucht nach Herbert N. Wer hat Herbert N. gesehen? Hinweise an das KK 12 unter 0228/15-0. – Die Bonner Polizei sucht derzeit nach dem 61jährigen Herbert N. aus Bornheim. Der Vermisste wurde zuletzt am Dienstag, 04. April, gegen 13:00 Uhr, im Kuckucksweg in Rösberg gesehen. Möglicherweise ist Herbert N. auch mit einem roten VW Up mit dem Kennzeichen SU-ZU99 unterwegs. Derzeit liegen keine Anhaltspunkte für seinen aktuellen Aufenthaltsort vor. Da eine Gefährdung oder hilflose Lage aufgrund benötigter Medikamente nicht ausgeschlossen werden kann, bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe.

Herbert N. wird wie folgend beschrieben: 1,84 Meter groß, kräftige Statur, etwa 100 Kilo, schütteres, grau-meliertes Haar, Brillenträger, bekleidet mit schwarzem Winterparka mit Kapuze, hellblauer Jeans und kariertem Oberhemd.

Wer den Vermissten gesehen hat oder Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0228/15-0 oder dem Notruf 110 bei der Polizei zu melden.