A K T U E L L – Schwerer Verkehrsunfall auf der B 8 bei Birnbach

Veröffentlicht am 10. April 2017 von wwa

BIRNBACH – Schwerer Verkehrsunfall auf der B 8 in der Gemarkung Birnbach – Zwei Verletzte Personen gab es am Montagnachmittag, 10. April, kurz nach 17:00 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der B 8 in der Gemarkung Birnbach. Eine ältere Autofahrerin beabsichtigte mit ihrem Kleinwagen von der Marenbacher Straße auf die B 8 in Richtung Altenkirchen aufzufahren. Augenscheinlich übersah sie dabei den Verkehrsteilnehmer, der aus Richtung Weyerbusch heran nahte. Im Einmündungsbereich krachte der Kleinwagen in die Fahrerseite des VW. Der drehte sich durch die Wucht des Anstoßes um die Längsachse, rutschte auf der Beifahrerseite auf die Gegenfahrbahn, kippte auf das Dach, verließ die Straße in dem er über den Grünstreifen rutschte und schließlich im Straßengraben am Feldrand liegen blieb.

Der Kleinwagen fuhr nach dem Zusammenstoß ein Kurve, schrammte über den Grünstreifen fahrend an einem mächtigen Baumstamm vorbei, durchquerte ein Stück Schonung, überfuhr die Marenbacher Straße und landete unsanft zehn Meter weiter und über zwei Meter tiefer im Waldbereich. Auch hier war der Schutzengel noch im Spiel, da der Wagen mit der linken Frontpartie unmittelbar neben dem Erdhaufen eines entwurzelten Baumes zum Stillstand kam.

Beide Personen wurden aus ihren Fahrzeugen befreit und nach der notärztlichen Erstversorgung in das Altenkirchener Krankenhaus gebracht. Die B 8 war für knapp eine halbe Stunde für die Bergung des VW und der Straßenreinigung gesperrt. (wwa) Fotos: Wachow