Hildesheimer Fotokünstlerin für eine Woche im Bereich Altenkirchen zu Gast

Veröffentlicht am 10. April 2017 von wwa

REGION – Fotokünstlerin besucht die Heimat – Die Westerwälderin Diana Wachow ist 2010 nach Hildesheim (Niedersachsen) gezogen. Dort hat sie sich verstärkt der Fotografie gewidmet. In Hildesheim und Umgebung ist sie durch Hundeportraitfotografie auf schwarz aufgefallen. Inzwischen sind es auch die Aufnahmen in der Natur die die Fotokünstlerin begeistern. Diana Wachow war es immer wichtig fotografische Erinnerungen in Form der Shootings anzubieten, die sich jeder leisten kann.

Von Dienstag bis Sonntag, 18. bis 23. April ist die Künstlerin im Westerwald, vorzugsweise im Raum Altenkirchen/Flammersfeld und bietet spontan Termine für Outdoorshootings an. Abgelichtet werden aber nicht nur Hunde, auch andere Tierarten und Menschen werden in den Focus gesetzt. Familienfotos mit Mensch und Tier sind ebenso gerne gesehen. Arbeiten zu den unterschiedlichen Motiven sind auf der Homepage www.diwa-art.de zu sehen.

Bei Interesse eines Shootings bittet der Künstlerin Kontakt über das Kontaktformular der HP oder per Handy aufzunehmen. Fotos: DIWA