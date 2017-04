Veröffentlicht am 10. April 2017 von wwa

FIERSBACH – Alarmübung der Löschzüge Mehren und Weyerbusch in Fiersbach auf dem Gelände Taxi Bischoff – Am späten Samstagnachmittag war es im kleinen Örtchen Fiersbach mit der Ruhe plötzlich vorbei. Kurz vor 17:00 Uhr waren von einem guten Dutzend Einsatzfahrzeugen die Martinshörner weithin zu hören. Grund war eine Alarmübung der Feuerwehr. Mitglieder der Feuerwehr Mehren, Alexander Werning und Baumann, hatten eine Alarmübung auf dem Betriebsgelände der Firma Taxi Bischoff ausgearbeitet. In der Kfz Werkstatt hatte es eine Verpuffung gegeben. Drei Personen wurden vermisst. Zwei im Werkstattgebäude und eine Person in der Reparaturhalle. Diese Person war in die Arbeitsgrube gefallen und hatte sich schwer verletzt. Schneller als gewöhnlich war der Löschzug Mehren vor Ort. Der Löschzug war gerade von einem Ernstfall in den Standort zurückgekehrt und konnte so gleich wieder durchstarten. Im Rahmen der Übung wurde der Löschzug Weyerbusch nachalarmiert und das DRK Bereitschaft Altenkirchen aufgrund der Verletzten hinzu gezogen. Gegen 17:00 Uhr waren alle Rettung- und Einsatzkräfte vor Ort und die Mitte der Ortschaft war mit Feuerwehr- und DRK Fahrzeugen besetzt. Rettungstrupps unter Atemschutz gingen auf Suche und Rettung der Vermissten. Brachten sie zur Sammelstelle des DRK, wo sie medizinisch versorgt wurden. Firmenchef Uwe Bischoff und seine Frau beobachteten interessiert das Geschehen. Fotografisch wurde die Übung mit dem Fotoapparat aus der Sicht des 12jährigen Till beobachtet und festgehalten. (wwa) Fotos: Tilli