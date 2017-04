Veröffentlicht am 10. April 2017 von wwa

WEYERBUSCH – „Hallo Frühling!“ – Seniorenfeier des MGV Weyerbusch-Hasselbach – Der MGV “Eintracht“ Weyerbusch-Hasselbach greift eine altbewährte Tradition wieder auf: Er lädt alle Seniorinnen und Senioren der Gemeinden Hasselbach, Hilkhausen, Werkhausen und Weyerbusch zur Seniorenfeier am Sonntag, 23. April, ab 14:30 Uhr in das evangelische Gemeindezentrum in Weyerbusch ein. Unter dem Motto „Hallo Frühling!“ bietet er dabei wie schon in den Jahren zuvor seinen Gästen nicht nur Chormusik, Kaffee und Kuchen… Unter anderem konnte der Chor diesmal auch den Mundartdichter Walter Ochsenbrücher für einige Vorträge gewinnen, die ja bekanntermaßen sehr kurzweilig und heimatverbunden sind. Auch musikalisch wird es so manchen Leckerbissen geben! Ein weiterer Höhepunkt der Veranstaltung dürfte dann die Ehrung einiger Chormitglieder für langjährigen Chorgesang sein.

Als nächste Veranstaltung des Vereins steht das jährliche Grillfest am Sonntag, 18. Juni an, das in diesem Jahr ganz besonders der Chormusik gewidmet ist. Die Proben hierzu finden gleich nach dem Seniorennachmittag an, neue Sänger können daher sehr gerne dazu stoßen.

Weitere Informationen zur Veranstaltung und auch den weiteren Veranstaltungen des Vereins sind erhältlich beim Vorsitzenden des MGV >Eintracht< Weyerbusch-Hasselbach e.V., Konstantin Rözel, E-Mail: mgv-weyerbusch@web.de oder SMS, Whats App oder Telefon 0171 / 756 76 56.