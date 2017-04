Osterstadionfest bei der SG 06 Betzdorf

Veröffentlicht am 10. April 2017 von wwa

BETZDORF – Daniel Hammel beim Osterstadionfest dabei – Am Ostermontag, 17. April, steigt zum zweiten Mal das Stadionfest der SG 06 im Stadion auf dem Bühl. Der Verein freut sich in seinem Jubiläumsjahr auch den Fußballprofi Daniel Hammel begrüßen zu dürfen. „Damit haben wir neben dem Osterhasen noch einen Ehrengast“ schmunzelte der Pressesprecher der SG. Im Verein freut man sich schon ab 15:00 Uhr viele kleine und große Gäste begrüßen zu können. Den Gästen wird einiges geboten.

Für Daniel Hammel, der derzeit bei Alemannia Aachen spielt, ist sein Besuch ein „Heimspiel“. Er spielte von 2010 bis Anfang 2013 zunächst in der A-Jugend und dann in der Rheinlandliga-Mannschaft der SG 06. Hammel wird nicht nur für Autogramme und Fan-Fotos zur Verfügung stehen. Er wird auch den „Schiri“ bei zwei Freundschaftsspielen geben, in denen die Bambinis und die F-Jugend der Sportfreunde Wallmenroth und der SG gegeneinander antreten.

Vielleicht wird er ja auch am Torwandschießen teilnehmen, bei dem jeder Treffer mit einem Osterei belohnt wird. Ostereier und Süßigkeiten werden auch auf dem Stadiongelände versteckt. Sie warten darauf, von den jüngsten Besuchern gefunden zu werden. Für die kleinen Gäste hat auch der Osterhase sein Kommen zugesagt und sicher auch noch einige kleine Überraschungen verteilen. Außerdem steht das Spielmobil der Jugendpflege zur Verfügung, so dass für die jungen Besucher bestens gesorgt ist.

Während die kleinen Gäste im eingezäunten Gelände ungezwungen spielen können, können sich die „Großen“ im Clubheim oder im Festzelt bei Kaffee und Kuchen, aber auch bei Herzhaftem und Kaltgetränken, einen gemütliche Nachmittag machen. So ist für jeden bestens gesorgt und einem bunten Nachmittag steht nichts im Wege.