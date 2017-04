17jährige Leichtkradtradfahrerin schwer verletzt

Veröffentlicht am 9. April 2017 von wwa

WILLMENROD – Motorradfahrerin bei Verkehrsunfall in Willmenrod schwer verletzt – Am Freitagabend, 07. April, gegen 19:25 Uhr kam es in der Ortslage Willmenrod zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Zweiradfahrerin schwer verletzt wurde. Ein 31 Jahre alter Autofahrer aus der Verbandsgemeinde Westerburg befuhr die Straße „Auf der Bach“ und wollte auf die Brückenstraße einbiegen. Hierbei übersah er die Leichtkraftradfahrerin und stieß mit ihr zusammen. Die 17 Jährige aus der Verbandsgemeinde Westerburg erlitt eine Fußverletzung und musste stationär in ein Krankenhaus eingeliefert werden. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden, so die Polizei, in Höhe von circa 4.000 Euro.