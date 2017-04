Frontalzusammenstoß auf der K 54 – Zwei Personen verletzt

Veröffentlicht am 9. April 2017 von wwa

STAHLHOFEN am WIESENSEE – Zwei Verletzte bei Frontalzusammenstoß auf der K 54 – Sonntag, 09. April, um 16:02 Uhr meldeten einige der zahlreichen Spaziergänger am Wiesensee einen vermutlich sehr schweren Zusammenstoß, möglicherweise frontal, mehrerer Fahrzeuge auf der K 54 zwischen Pottum und Stahlhofen am Wiesensee. Die Befürchtung schwerer Verletzungen bestätigt sich bei der Unfallaufnahme nicht. Die beiden 23- und 61jährigen Fahrer aus dem Westerwald kamen mit relativ leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Der ältere hatte seine Fahrt auf der Strecke verlangsamt, um nach links in einen Feldweg abzubiegen. Der Jüngere überholte ihn genau im Augenblick des Abbiegens und es kam zum Zusammenstoß. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Die K 54 war bis nach 17:00 Uhr gesperrt.