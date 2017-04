Mercedes in der Wiese geparkt

Veröffentlicht am 9. April 2017 von wwa

BUCHHOLZ – Betrunken mit Auto unterwegs – Der Fahrer eines Mercedes kam in der Nacht auf Sonntag auf dem Verbindungsweg zwischen Jungeroth und Buchholz nach links von der Fahrbahn ab und begab sich, nachdem er das Fahrzeug abgeschlossen hatte, nach Hause. Dort wurde er am frühen Sonntagmorgen durch die Polizei angetroffen, die deutlichen bei ihm Alkoholgeruch wahrnahm. Der Alco-Test ergab einen Wert von über 1 Promille. Auf richterliche Anordnung erfolgte daraufhin die Entnahme einer Blutprobe. Am Mercedes, so die Polizei, entstand ein Schaden von circa 500 Euro.