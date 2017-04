Veröffentlicht am 9. April 2017 von wwa

HARSCHBACH – Saunabrand durch Feuerwehr schnell unter Kontrolle – Dem schnellen und beherzten Eingreifen der Feuerwehren aus Puderbach und Raubach ist es zu verdanken, dass sich der Brand einer Sauna nicht auf das gesamte Haus ausdehnte. Am Sonntag, 09. April, gegen 11:30 Uhr wurden die Wehren aus Raubach und Puderbach alarmiert, da im Keller eines Hauses in der Hauptstraße in Harschbach die als Lagerraum genutzte Sauna Feuer gefangen hatte. Dieses konnte schnell eingedämmt und abgelöscht werden, so dass „lediglich“ die Sauna und ein Vorraum durch den Brand in Mitleidenschaft gezogen wurden.

Entstanden war der Brand beim Spielen der siebenjährigen Tochter, die versehentlich an das Thermostat kam und so den Brand auslöste. Durch das Feuer entstand ein Schaden, der von der Polizei, auf circa 12.000 Euro geschätzt wird. Im Einsatz befanden sich 16 Kräfte der Feuerwehr Puderbach, neun Kräfte der Feuerwehr Raubach, eine RTW-Besatzung sowie zwei Beamte der Polizeiinspektion Straßenhaus.