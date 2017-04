Veröffentlicht am 9. April 2017 von wwa

KOBLENZ – evm gratuliert Landessieger – Jugend forscht: Danilo Gavronov aus Koblenz auf Platz 1 – Er war schon beim Regionalwettbewerb von „Jugend forscht“ in Koblenz positiv aufgefallen: Jetzt hat Danilo Gavronov vom Max-von-Laue-Gymnasium in Koblenz auch den Landeswettbewerb in Ludwigshafen gewonnen. Der 18 Jährige hat ein System entwickelt, mit dem Restaurantgäste unkompliziert via Smartphone aus einer digitalen Speisekarte wählen können, ohne dafür eine App herunterladen zu müssen. „Damit lässt sich die Speisekarte auch gefiltert nach möglichen Allergien darstellen“, erläutert der pfiffige Gymnasiast einen der vielen Vorteile seiner Entwicklung. Die Koblenzer Jury hatte seine bemerkenswerte Arbeit denn auch beim Regionalwettbewerb im Februar mit dem ersten Platz belohnt und betont: „Wir sind sicher, dass Danilo die digitale Zukunft mitgestalten wird.“

Wettbewerbspate Christian Schröder, Unternehmenssprecher der Energieversorgung Mittelrhein AG (evm), gratuliert dem findigen Gymnasiasten: „Wir sind als regionales Unternehmen sehr stolz darauf, dass ein Koblenzer Schüler auf Landesebene den ersten Platz belegt. Ich freue mich mit Danilo Gavronov und wünsche ihm weiter viel Erfolg.“ Die evm unterstützt den Wettbewerb seit vielen Jahren.

Beim Landeswettbewerb wusste noch ein weiterer Gewinner des Koblenzer Regionalwettbewerbs zu überzeugen: Philipp Lehnet vom Mons-Tabor-Gymnasium in Montabaur. Er konnte im Fachgebiet „Technik“ mit seiner Arbeit „Smarthome selbstgemacht“ punkten und belegte in Ludwigshafen am Ende Platz 2. „Herzlichen Glückwunsch daher auch nach Montabaur“, freut sich Christian Schröder über das tolle Ergebnis. „Nun heißt es Daumen drücken für unsere Finalisten im Wettbewerb, Schüler experimentieren. Denn auch dort ist die hiesige Region mit beeindruckenden Arbeiten vertreten“, so der evm-Unternehmenssprecher. Die Entscheidungen fallen in Ingelheim am 28. und 29. April.

Foto: Danilo Gavronov aus Koblenz ist Landessieger. Foto: evm/Frey