Veröffentlicht am 9. April 2017 von wwa

NEUWIED – Uschi Kluwig seit 25 Jahre im öffentlichen Dienst – Uschi Kluwig ist in der Verwaltung groß geworden – und nicht nur in einer. Denn ihre Ausbildung und die ersten Jahre als Angestellte absolvierte sie bei der Kreishandwerkerschaft in Neuwied. Nach einer Pause verschlug es sie zunächst nach Bad Hönningen, bevor sie im September 2000 bei der Stadtverwaltung Neuwied eingestellt wurde. Seitdem ist Uschi Kluwig als Sachbearbeiterin Sitzungsdienst beschäftigt und die gute Seele, die immer dort hilft, wo eine Hand fehlt. Zum 25-jährigen Dienstjubiläum gratulierten ihr Ralf Pastoors, Verwaltungsdirektor, Jutta Günther, ehemalige Abteilungsleiterin, Nikolaus Roth, Oberbürgermeister, Jörg Hergott, Personalratsvorsitzender, und Petra Neuendorf, Amtsleiterin Stadtmarketing.