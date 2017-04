Veröffentlicht am 9. April 2017 von wwa

NEUWIED – Benachbarte Rhein-Gemeinden per Fahrrad erkunden – WLAN-Kooperation bietet gemeinsames Projekt an – Wie schön der Rhein und seine Ufer sind, das wissen viele. Doch mal Hand auf Herz – reicht das Wissen noch bis auf die andere Flussseite oder nur bis vor die eigene Haustüre? Genau das haben die vier Rhein-Gemeinden Weißenthurm, Leutesdorf, Andernach und Neuwied bereits vor Jahren vermutet und sich zur WLAN-Kooperation zusammengeschlossen. Ihr Bestreben ist es, Bewohnern und Besuchern gemeinsam ihre Schönheiten zu zeigen, und in diesem Jahr wird dies auf sportliche Art getan.

Die WLAN-Kooperation bietet 2017 gleich vier Touren per Rad an. Das Besondere: Die Route und damit auch der Startpunkt variieren jedes Mal. Am 29. April geht es in Andernach los, am 10. Juni in Neuwied, am 2. September in Leutesdorf und zum guten Schluss am 7. Oktober in Weißenthurm. Der Startpunkt einer jeden Tour ist zugleich auch der Schwerpunkt des Tages und wird von dem kompetenten Radführer Gerhard Petry in seiner Vorstellung ausführlicher behandelt. Von hier geht es dann jeweils gegen den Uhrzeigersinn durch alle vier WLAN-Gemeinden. Unterhaltsam und mit vielen Hintergrundgeschichten und kleinen Anekdoten wird Petry alle Orte vorstellen. Selbst Ortsansässige dürften noch einiges Neue erfahren.

Mit allen Zwischenhalten dauert jede Führung etwa 4,5 Stunden und ist auch für Untrainierte geeignet. Verpflegung und Fahrräder müssen mitgebracht werden, außerdem besteht eine Helmpflicht. Erwachsene bezahlen inklusive des Fährtickets 6 Euro, Kinder ab 10 Jahren 3,50 Euro. Eine Teilnahme von kleineren Kindern ist leider nicht möglich.

Startzeit ist jeweils 11:00 Uhr, eine Anmeldung ist nicht notwendig. Der Startpunkt wird jeweils zeitnah vor den Terminen in der Presse bekannt gegeben. Weitere Informationen gibt es in den Tourist-Informationen in Weißenthurm, Leutesdorf, Andernach und Neuwied.