Veröffentlicht am 16. April 2017 von wwa

NEUWIED – Aktives Rahmenprogramm zur Ausstellung „Bewegung“ – Noch bis zum 14. Mai wird in der StadtGalerie Neuwied die Jahresausstellung der Gruppe 93 zum Thema „Bewegung“ zu sehen sein. 17 Künstler und ein Gast zeigen ihre Blickwinkel und Gedanken gemalt, gedruckt oder fotografisch zu Papier gebracht, aus Keramik, Stein und Metall geformt. So vielfältig die Ausstellung selbst ist, so bunt ist auch ihr Begleitprogramm: Am 12. April können Kinder von 14:30 bis 16:30 Uhr mit den Künstlerinnen Marianne Dick, Uta Weiler und Marie Schäfer malen. Unter Anleitung der drei werden die eigenen Ideen zur Bewegung mit Acryl auf Papier gebracht. Eine Tanzperformance mit Mareike Zupp und einem Umtrunk und einer Besichtigung der Ausstellung gibt es am 30. April ab 11:30 Uhr. Am 14. Mai können die Ausstellungsbesucher den Künstlern Sigrid Langert, Lilo Jaschik, Ulrich Christian, Johanna Moor und Marianne Dick von 11:00 bis 17:00 Uhr bei der Arbeit zuschauen. Dabei werden verschiedenste Techniken gezeigt.

Geöffnet ist die StadtGalerie in der ehemaligen Mennonitenkirche aus dem Jahre 1768 mittwochs 12 bis 17 Uhr, donnerstags bis samstags 14:00 bis 17:00 Uhr, sonntags/feiertags 11:00 bis 17:00 Uhr, Gruppen nach Vereinbarung. Weitere Informationen: Schlossstraße 2, 56564 Neuwied (für Navis: Deichstraße 1), 02631 20687 oder Stadtgalerie@stadt-neuwied.de.