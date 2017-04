Veröffentlicht am 8. April 2017 von wwa

HAMM – Partystimmung im Feuerwehrhaus – Zum 13. Mal veranstaltete die Freiwillige Feuerwehr am Freitagabend ihre Ü30-Party im Feuerwehrhaus Hamm. Mit von der Partie wieder DJ Sascha. Er sorgte mit seiner Musikauswahl für eine klasse Partystimmung. Rund 550 Gäste kamen aus Nah und Fern. An der langen Theke gab es frisches Kölsch vom Fass sowie andere alkoholfreie Erfrischungsgetränke. Eine große Auswahl an Cocktails und Longdrinks, die sehr gut bei den Gästen ankamen, wurden an der Cocktailbar frisch gemischt. Für das leibliche Wohl sorgte das Team vom Pizzaservice Buenos Aires aus Hamm. Getanzt wurde bis in die frühen Morgenstunden und manch einer wollte die Party nicht enden lassen. Doch die Feuerwehrleute müssen nach dem Event ja auch noch alles aufräumen und die Halle reinigen. Während der gesamten Party steht immer eine Gruppe bereit, die auch während der Fete bei Notfällen der Bevölkerung zur Hilfe zu eilen kann. Ein großes Dankeschön möchte die Feuerwehr den langjährigen Gästen aussprechen, die schon seit vielen Jahren die Ü30 Party besuchen, um gemeinsam friedlich zu feiern und zu tanzen. (am) Fotos: Alexander Müller