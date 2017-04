Veröffentlicht am 8. April 2017 von wwa

HERDORF – Erinnern und Lernen – kreisweite Veranstaltungsreihe erinnert an das Kriegsende vor 72 Jahren – Exkursion führt am Samstag, 23. April nach Herdorf – Geschichte ist kein Fall fürs Museum, sie ist ein Schlüssel zur Zukunft. Erinnern bedeutet zugleich die Aneignung der eigenen Vergangenheit als ein Mittel gegen das Verdrängen und Vergessen. Denn Erinnerung bietet die Chance, aus der Geschichte zu lernen. Daher widmen sich Volkshochschule Betzdorf, Kreisvolkshochschule und das Kreisarchiv dem Thema mit zahlreichen Exkursionen zu ehemaligen Schauplätzen des Krieges im Kreis Altenkirchen. Ralf Anton Schäfer aus Betzdorf leitet regelmäßig fachkundig die Exkursionen, die sich auf die Spuren der letzten Kriegsmonate in der Region begeben.

Die kommende Exkursion am Sonntag, 23. April ab 14:30 Uhr hat Herdorf zum Ziel. Nachdem der Ausbruch aus dem Remagener Brückenkopf vollendet war und die Amerikaner bereits damit begonnen hatten, das Ruhrgebiet mit der 1. US Armee im Süden und der 9. US Armee im Norden zu umzingeln, mussten sie ihre Vorstoße zur Sieg hin ausweiten. Mit diesen Infanterieangriffen sollten die deutschen Sicherungslinien durchstoßen und die Brückenköpfe zerschlagen werden, bevor es den deutschen Soldaten möglich war, weitere Kräfte zu sammeln. Einer dieser Schwerpunkte befand sich bei Herdorf-Neunkirchen. Südlich dieser Ortschaften sollten Vorkommandos der 59. Infanteriedivision eine Verteidigungslinie beziehen und in Anlehnung an die Ortsränder sollten schwache Reste der 9. Panzerdivision einen Sperrriegel verteidigen. In den Wäldern um die Mahlscheid kam es dabei nur zu kleineren lokalen Rückzugsgefechten mit versprengten deutschen Truppen, während sich das eigentliche Eindringen in Herdorf zum fast dreistündigen Gefecht entwickeln sollte.

Treffpunkt ist der Parkplatz am Ende der San Fernando Straße in Herdorf. Es wird eine Teilnehmergebühr in Höhe von 5 Euro erhoben. Anmeldungen nimmt die Kreisvolkshochschule Altenkirchen unter Telefon: 0 26 81 81- 22 12 oder per Email unter kvhs@kreis-ak.de entgegen.