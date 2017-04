Veröffentlicht am 8. April 2017 von wwa

BAD MARIENBERG – Umweltprojekt findet großen Anklang in der Region – Wie schütze ich meine Umwelt? Diese und viele weitere Fragen stellten sich Schüler/innen im Rahmen des von der Sparkasse Westerwald-Sieg initiierten Umweltprojekts „Saubere Umwelt – Mülltrennung ist ein Kinderspiel“. Der umweltpädagogische Unterricht wurde in Zusammenarbeit mit der Deutschen Umwelt-Aktion e.V. an allen Grund- und Förderschulen in den Landkreisen Altenkirchen und Westerwald im vergangenen Jahr erstmals angeboten. 51 Schulen nutzten das Angebot der Sparkasse Westerwald-Sieg und nahmen mit insgesamt 110 Klassen am Umweltunterricht teil. Im Rahmen des Projekts erlernten die Kinder den verantwortungsbewussten Umgang mit Abfall. Spielerisch vermittelte Umweltpädagoge Marc Decker Antworten auf die Fragen, wie Abfall richtig sortiert, wie Abfall vermieden und wie er wiederverwertet werden kann. Am Ende des Tages präsentierten die Kinder ganz stolz ihre selbstgebastelten Geldbörsen aus Tetra-Pack. Für das Projekt wurden von der Sparkasse insgesamt 20.000 Euro in die Hand genommen.

„Es freut uns sehr, dass wir über 2000 Schüler/innen mit unserem Projekt erreichen konnten. Die Kinder- und Jugendförderung liegt uns als regional verwurzelte Sparkasse besonders am Herzen“, betonte Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Westerwald-Sieg, Dr. Andreas Reingen. Auch Landrat des Westerwaldkreises, Achim Schwickert freute sich über den Erfolg des Projekts und wollte erst einmal von den Schülerinnen und Schülern wissen, wer denn zu Hause den Müll raus trägt, woraufhin sich viele Hände hoben. Interessiert betrachtete er die kleinen Geldbörsen mit Klett- oder Drehverschluss, die ihm die Schüler zeigten.

Geschäftsführer der Deutschen Umweltaktion Dennis Hunter betonte, dass die Kinder immer viel Spaß an den Umweltprojekten haben, weil sie sehr praktisch ausgerichtet sind. Nachdem das Angebot im vergangenen Jahr großen Anklang bei den Schulen in der Region fand, hat die Sparkasse sich für eine Fortsetzung des Projekts entschieden. In diesem Jahr geht es um das Thema Papierschöpfen unter dem Motto „Aus alt mach‘ neu“. Auch hier können die Schüler/innen auf interessante Einblicke und Experimente gespannt sein.

Die Westerburger Viertklässler ließen sich von ihrer Schulleiterin Susanne Bär sowie ihren Lehrerinnen Ina Keßler, Marion Kollig und Barbara Theis nicht lange bitten und stürmten zum Fototermin die Spielgeräte auf dem Schulhof.