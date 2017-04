Veröffentlicht am 8. April 2017 von wwa

NEUWIED – Fünf Jahre Projektgruppen in der sozialen Stadt – Mit einem kleinen Empfang, in dessen Rahmen Sozialdezernent Michael Mang Dankurkunden überreichte, überraschten die Quartiermanagerinnen Alexandra Heinz und Michaela Wolff ihre Projektgruppenteilnehmer. Diese dachten zu einem Arbeitstreffen zusammenzukommen. Fünf Jahre Projektgruppenarbeit in der sozialen Stadt ist ein Anlass für eine kleine Feierstunde und die Möglichkeit, einmal Danke zu sagen für das ehrenamtliche Engagement eines jeden Einzelnen.

Die beiden Gruppen verschönern und beleben den Stadtteil mit ihren Ideen und Initiativen. Die Mitmachgruppe kümmert sich um das soziale Miteinander im Quartier mit Projekten, Aktionen und Veranstaltungen wie den Stadtteilgesprächen, dem jährlichen Begegnungsfest oder dem Stadtteilkaffee. Für das Ansehen in der südöstlichen Innenstadt ist die Projektgruppe Stadtteilverschönerung zuständig. Die Gruppe führt viele Gespräche mit Vertretern von Verwaltung, Politik und GSG und weist auf Missstände im Stadtteil hin. Zudem haben sie sich erfolgreich für die Rattenbekämpfung eingesetzt. Aber auch die Müllproblematik wurde aufgegriffen. Entstanden ist unter anderem eine Müllbroschüre mit dem Stadtteil-Maskottchen, der Ameise „Frieda“.

Wer Lust hat, selbst in der südöstlichen Innenstadt aktiv zu werden, ist herzlich willkommen. Informationen gibt es im Stadtteilbüro, Rheintalweg 14, 02631 863070 oder stadtteilbuero@neuwied.de.