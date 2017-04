Veröffentlicht am 7. April 2017 von wwa

OBERIRSEN – Oberirsener Sauberwichtel reinigen Flur und Ortschaft – Da strahlte Ortsbürgermeister Wilfried Stahl über das ganze Gesicht als er die große Schar an freiwilligen Helfern sah, die sich da anschickten mit vereinten Kräften, bestückt mit Handschuhen, Eimern und Mülltüten, begleitet von Traktoren mit Ladewagen, die Gemarkung vom Wohlstandsmüll zu befreien. Neben den vielen Erwachsenen stellte sich auch über ein Dutzend Kinder und Jugendlicher in den ehrenamtlichen Dienst der Allgemeinheit. Gefüllt werden sollte ein zehn Kubikmeter Container. Widererwartend wurde weniger Wohlstandsmüll als in den Vorjahren gesammelt. Der Container wurde gerade mal bis zur Hälfte gefüllt. Zum Abschluss der Reinigungsaktion am Freitagnachmittag, 07. April, spendeten Ortsgemeinde und Jagdpächter den helfenden Kräften einen Imbiss und Getränke. Die Kinder erhielten zusätzlich noch einen Gutschein eines Fastfood Restaurant. (wwa) Fotos: Wachow