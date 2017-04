A K T U E L L – Feuer auf und am Oberlahrer Friedhof

Veröffentlicht am 7. April 2017 von wwa

OBERLAHR – Feuer auf und am Oberlahrer Friedhof – Freitagnachmittag, 07. April, gegen 16:26 Uhr alarmierte die Leitstelle Montabaur die Verbandsgemeindefeuerwehr Flammersfeld zum Brand eines Abfallbehälters und einer Hecke auf dem Oberlahrer Friedhof. Alarmiert wurden die Löschzüge Flammersfeld, Oberlahr und Pleckhausen sowie die Einsatzzentral Flammersfeld. Bereits auf der Anfahrt konnten die Kräfte aus Flammersfeld und Pleckhausen den Einsatz abbrechen. Der Löschzug Oberlahr hatte die Brandlage schnell unter Kontrolle. Als die Feuerwehr eintraf stand eine Tujahecke auf circa zehn Meter in Vollbrand. Im unteren Teil des Friedhofes war aus ungeklärter Ursache brennbares Material in einem Abfallkorb für Grünabfälle, das nicht in diesen Behälter gehört, in Brandgeraten. Da der Behälter unmittelbar an einer Tujahecke stand, fing diese sofort Feuer. Durch das schnelle und gründliche Eingreifen der Feuerwehr Oberlahr wurde verhindert dass das Feuer nicht auf ein angrenzendes Holzcarport übergriff. (wwa) Fotos: Wachow