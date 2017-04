Veröffentlicht am 8. April 2017 von wwa

BONN – Geschwindigkeitskontrollen der Bonner Polizei vom 10. bis 13. April – Zur Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer führt die Bonner Polizei an folgenden Tagen Geschwindigkeitskontrollen durch:

Montag, 10. April: in Bad Godesberg auf der Deutschherrenstraße, in Endenich auf der Röckumstraße, in Wachtberg-Berkum auf der L 123 und in Meckenheim auf der L 261;

Dienstag, 11. April: in Bad Godesberg auf der Ürziger Straße und der Meckenheimer Straße, in Bad Honnef auf der Rottbitzer Straße sowie in Königswinter-Freckwinkel auf der L 143;

Mittwoch, 12. Aprtil: in Bornheim-Rankenberg auf der L 182, in Bonn-Vilich auf der Niederkasseler Straße /L16, in Rheinbach auf der L 492 sowie in Bonn auf der Reuterstraße;

Donnerstag, 13. April: in Königswinter-Thomasberg auf der Siebengebirgsstraße und in Heisterbach auf der L 268 / Kloster Heisterbach, in Beuel auf der Pützchens Chaussee sowie in Bonn auf der Adenauerallee. Darüber hinaus muss mit kurzfristigen Kontrollen im gesamten Kreis- und Stadtgebiet gerechnet werden.