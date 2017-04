Reihe von Arztvorträgen startet in Altenkirchen

Veröffentlicht am 8. April 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – Reihe von Arztvorträgen startet – Mittwoch, 26. April, startet die diesjährige Reihe von Arztvorträgen, die das DRK Krankenhaus Altenkirchen in Zusammenarbeit mit dem Förderverein des Krankenhauses organisiert. Dr. Johannes Detmer, Facharzt für Orthopädie und Leiter des zertifizierten EndoProthetikZentrums am DRK Krankenhaus Altenkirchen, referiert zu dem Thema: „Schmerzen in der Hüftregion – benötige ich eine Hüft-Totalendoprothese“? Hier können sich Betroffene, die vor der Entscheidung einer Hüftoperation stehen, wichtige Ratschläge holen und interessante Informationen erhalten. Der Vortrag ist am Mittwoch, 26. April, ab 18:30 Uhr in der Caféteria des DRK Krankenhauses Altenkirchen.