Veröffentlicht am 7. April 2017 von wwa

BRAUBACH – 53jähriger Mann aus Braubach vermisst – Bereits seit Mittwoch, 29. März, wird der 53jährige Alexander Lisowski aus Braubach vermisst. Lisowski hat seine Wohnung zu Fuß gegen 04:00 Uhr morgens verlassen. Er führt weder Mobiltelefon noch Bargeld oder Papiere mit sich. An seiner Arbeitsstelle in Mayen ist er nicht erschienen. Die intensive Suche nach Herrn Lisowski, unter anderem mit Kräften der Feuerwehr, Polizeihubschrauber, aber auch sogenannter Man-Trailer-Hunde, verliefe bislang erfolglos. Lisowski ist etwa 175cm groß, hat kurze dunkle graumelierte Haare. Er hat graublaue Augen und trägt eine Tätowierung auf dem linken Unterarm. Vogel mit kyrillischen Buchstaben. Er war zuletzt bekleidet mit grauer Jacke, dunkler Jeanshose und braunen Schuhen. Die Kripo Koblenz bittet um Hinweise unter Telefon: 0261/103-0: Wer hat Herrn Lisowski am oder nach dem 29. März zuletzt gesehen oder kann Hinweise zu seinem aktuellen Aufenthaltsort geben? Quelle: Polizei