Veröffentlicht am 8. April 2017 von wwa

KIRCHEN – Jugendleiter/innen der Musikvereine erfolgreich ausgebildet – Ehrenamtliche Jugendverantwortliche der Musikvereine im Kreis Altenkirchen nutzten die Möglichkeit, sich zur Jugendleiter/in ausbilden zu lassen. Die Landesmusikjugend Rheinland-Pfalz organisierte, in Kooperation mit dem Kreismusikverband Altenkirchen, eine Jugendleiter/innen Schulung in Kirchen (Sieg). Jeweils am ersten Wochenende im März und im April bezogen die 14 Teilnehmer/innen ihr Quartier in der Jugendherberge Freusburg. Unter fachlicher Leitung mehrerer Dozent/innen bekamen die jungen Musiker/innen alle Grundlagen für eine gute Jugendarbeit an die Hand. Dies umfasste insbesondere Grundkenntnisse in Verbandsstrukturen, Recht, Organisation und Gestaltung von Freizeiten, aber auch beispielsweise Motivation, Nachwuchsgewinnung, Konfliktmanagement und Fragen rund um das Kindeswohl. Alles das sind Themen, die angehende Jugendleiter/innen in ihrer tagtäglichen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen gebrauchen können. Aber auch das Miteinander und der Spaß kamen dabei nicht zu kurz. So wurden zur Auflockerung immer wieder verschiedene Teamspiele angeleitet und bei der Abendgestaltung mit Ritteressen und Grillen bestand die Möglichkeit zum gegenseitigen Austausch und persönlichen Gespräch. Netzwerk ist dabei das Stichwort.

Nach Abschluss der Schulung haben die Teilnehmer/innen die JugendleiterCard („JuLeiCa“) erworben. Die JuLeiCa ist ein bundesweit anerkannter Qualitätsnachweis für diese Ausbildung und weist die Jugendverantwortlichen nun als qualifizierte Jugendleiter/innen aus. Außerdem erhält man mit der JuLeiCa als Dank für sein ehrenamtliches Engagement verschiedene Ermäßigungen, beispielsweise beim Eintritt in öffentliche Einrichtungen (Museen oder Schwimmbäder) sowie bei einzelnen Firmen und im Einzelhandel.

Als Kern-Dozenten waren Heidrun Fegert, Sozialpädagogin und pädagogische Familienhilfe, und Dennis Keil, Kreisjugendleiter des Kreismusikverbandes Altenkirchen und stellvertretender Vorsitzender der Landesmusikjugend Rheinland-Pfalz, im Einsatz. Unterstützt wurden sie zeitweise von Erik Meisberger, Jugendbildungsreferent der Landesmusikjugend Rheinland-Pfalz, der auch für die Konzeption dieser Schulung verantwortlich ist.

Das Fazit der neu ausgebildeten Jugendleiter/innen war durchweg positiv. Alle fühlen sich gut vorbereitet auf die vor ihnen stehenden Herausforderungen und hatten zwei interessante und kurzweilige Wochenenden.

Wer Interesse hat, im Musikverein mit dabei zu sein und ggfs. auch in der Jugendarbeit mitzuhelfen, der kann sich beim Kreismusikverband Altenkirchen melden. Dieser kann bei der Suche nach einem geeigneten Musikverein behilflich sein. Weitere Informationen finden sich unter www.kmv-altenkirchen.de, www.lmj-rlp.de und www.juleica.de. (deke)

Foto: Die 14 Jugendleiterinnen und Jugendleiter aus acht Musikvereinen unter der Leitung von Dennis Keil und Heidrun Fegert (v.r.)