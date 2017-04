Veröffentlicht am 10. April 2017 von wwa

NEUWIED-HEIMBACH-WEIS – „Ziemlich beste Freunde“ auf der Bühne der Festspiele – Die Regisseure Olivier Nakache und Éric Toledano haben 2011 mit ihrer Filmkomödie „Ziemlich beste Freunde“ Millionen von Menschen zum Lachen, Weinen und Nachdenken bewegt. Philippe, ein Aristokrat, der seit einem Paragliding-Unfall gelähmt ist, sucht eine neue Pflegekraft. Formhalber bewirbt sich der farbige Driss, der gerade frisch aus der Haft kommt, im Glauben eh nicht genommen zu werden. Genau diese Art von Driss, kein Mitleid zu zeigen und sich auch noch über die Behinderung zu amüsieren, beeindruckt Philippe – und Driss hat die Stelle.

Die bewegende Geschichte der ungleichen Männer hat das Ensemble der Burgfestspiele Bad Vilbel für die Theaterbühne inszeniert und zeigt das Stück am Dienstag, 27. Juni, 20:15 Uhr, bei den Rommersdorf Festspielen in Neuwied-Heimbach-Weis. Tickets gibt es unter anderem in der Tourist-Information Neuwied, Telefon: 02631 802 5555, bei allen Ticket-Regional-Vorverkaufsstellen oder beim zentralen Online-Bestell-Service www.rommersdorf-festspiele.de.