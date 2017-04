Veröffentlicht am 8. April 2017 von wwa

NEUWIED-ROMMERSDORF – MAYBEBOP – vier A-cappella-Artisten – Schnell die letzten MAYBEBOP-Tickets für Rommersdorf sichern – MAYBEBOP – vier A-cappella-Artisten, die bei den Rommersdorf Festspielen in Neuwied immer für eine ausverkaufte Abteikirche sorgen. So auch in diesem Jahr mit ihrem ersten Auftritt am Freitag, 23. Juni. Lediglich für das Zusatzkonzert am Samstag, 24. Juni, ab 20:15 Uhr, sind noch Karten erhältlich.

Und MAYBEBOP kommen dieses Mal mit ihrem neuen Programm „sistemfehler“ nach Neuwied-Heimbach-Weis. Im Mittelpunkt stehen facettenreiche Eigenkompositionen mit bisweilen absurden Botschaften, angesiedelt zwischen Wahn und Witz. Ihre deutschsprachigen Songs behandeln unterschiedlichste Themen in bewährter kecker Manier und nicht immer politisch korrekt. Tickets gibt es unter anderem in der Tourist-Information Neuwied, Telefon: 02631 802 5555, bei allen Ticket-Regional-Vorverkaufsstellen oder beim zentralen Online-Bestell-Service www.rommersdorf-festspiele.de.