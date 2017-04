Veröffentlicht am 7. April 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – LandFrauenverband Frischer Wind e.V. Bezirk Altenkirchen – Inklusionsprojekt gemeinsam mit der LEBENSHILFE Altenkirchen e.V. – „Gut essen – fit bleiben“, einfach und schnell mit der Kursleiterin Melanie Henn. Im theoretischen Teil am Donnerstag, 04. Mai, ab 17:00 Uhr in den Räumen der Westerwald-Werkstätten in Altenkirchen, Driescheider Weg 57, erfahren die Teilnehmer, wie eine gesunde Ernährung im Alltag umgesetzt werden kann und wie mit regionalen Produkten ein abwechslungsreiches und schmackhaftes Essen zubereitet wird.

Dauer des Vortrages circa eineinhalb Stunden. Der praktische Teil findet am Donnerstag, 11. Mai, ab 17:00 Uhr in der Schulküche der August-Sander-Schule in Altenkirchen, Glockenspitze statt. Hier schnippeln, kochen und probieren die Teilnehmer im Mitmachkurs gemeinsam verschiedene Gerichte zum Thema Gesunde Ernährung im Alltag unter der Anleitung von Melanie Henn.

Die Teilnehmergebühren werden anteilig berechnet. Alle Interessierten sind ganz herzlich eingeladen. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, Anmeldung bis spätestens zum 24. April bei Bärbel Schneider, Telefon: 02681/7117 oder Gerlinde Räder, Telefon: 02681/98302120.