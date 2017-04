Veröffentlicht am 7. April 2017 von wwa

KOBLENZ – Erfolgreiche Blutspende – Mitarbeiter der evm spenden Blut und werden zu Lebensrettern – Die Energieversorgung Mittelrhein AG (evm) hat zusammen mit dem Deutschen Roten Kreuz (DRK) eine erfolgreiche Blutspendenaktion durchgeführt. In den Räumlichkeiten der evm-Energiequelle in der Schützenstraße in Koblenz haben insgesamt 71 Mitarbeiter der evm, darunter 21 Neuspender, ihr Blut gespendet. Die Blutspende wurde vom Betriebsrat der evm in Zusammenarbeit mit dem DRK Blutspendedienst West ins Leben gerufen. „Ich freue mich sehr, dass so viele Mitarbeiter der evm bei dieser Aktion Blut gespendet und anderen Menschen geholfen haben“, so Marcelo Peerenboom, Pressesprecher der evm. Die ehrenamtlichen Mitarbeiter des DRK Stadtverband Koblenz sorgten für eine angenehme Atmosphäre und kümmerten sich hervorragend um die Spender. Zur Stärkung standen belegte Brötchen und Suppe für die Blutspender bereit. „Eine solch positive Resonanz ist nicht selbstverständlich“, erklärt Lars Fischer, Referent für Öffentlichkeitsarbeit beim DRK Blutspendedienst West. „Die Aktion war perfekt vorbereitet, denn bei Blutspendeaktionen in Betrieben ist die exakte Planung und vor allem eine nahtlose Kooperation und Identifikation des Betriebes mit der DRK Blutspende besonders wichtig“. Auf Grund der positiven Resonanz wird die evm zusammen mit dem DRK im September eine weitere Blutspende durchführen.

Foto: Die Mitarbeiter der evm wurden beim Blutspenden bestens von den ehrenamtlichen Mitarbeitern des DRK versorgt.