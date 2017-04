Veröffentlicht am 8. April 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – Terminverschiebungen bei Müllabfuhr wegen Osterfeiertagen – Wie im Umweltkalender und auf der Homepage des Abfallwirtschaftsbetriebes Landkreis Altenkirchen bereits veröffentlicht, verschiebt sich die Müllabfuhr an den Osterfeiertagen naturgemäß. Der turnusmäßige Abfuhrtermin an Karfreitag, 14. April, verschiebt sich auf den nachfolgenden Samstag, 15. April.

Bedingt durch der Feiertag Ostermontag verschieben sich in dieser Woche alle Termine jeweils auf den Folgetag. Der Betriebs-und Wertstoffhof in Nauroth ist am Ostersamstag, 15. April, geschlossen!

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage www.awb-ak.de oder der Abfuhr-App.