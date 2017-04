Kaufen und Verkaufen im Interne

Veröffentlicht am 12. April 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – Kaufen und Verkaufen im Internet – eBay-Kurs am 22. April – Verkaufen im Internet: Der Handel über das Netz boomt und bietet stetig wachsende Umsatzerwartungen. Mit mehr als zwei Millionen Artikeln in unzähligen Kategorien, die täglich zum Kauf angeboten werden, ist eBay der größte Online-Marktplatz. Die Vielfalt ist riesig: von Briefmarken über Antikes, Computer bis zum Auto – fast alles ist hier zu haben.

Im aktuellen Kurs der Kreisvolkshochschule vermittelt Kursleiter Frank Runkler am Samstag, 22. April von 08:00 bis 15:00 Uhr in Altenkirchen die Grundsätze des eBay-Handels. Artikel suchen und finden, Anmeldung bei eBay, Artikel beobachten, Spielregeln beim Bieten und Kaufen, Gebote abgeben, Bietagent, Kaufabwicklung oder das Bewerten der Auktion – all dies sind Inhalte des Tageskurses.

Die Teilnehmenden lernen die verschiedenen Auktionsformate kennen und den Verkauf von Artikeln in Internetauktionshaus. Zahlreiche Tipps und Tricks aus der täglichen eBay Praxis runden den Kurs ab.

Voraussetzungen sind Grundkenntnisse im Umgang mit dem Windows Explorer und Grundkenntnisse. Die Kursgebühr beträgt 35 Euro. Nähere Informationen oder Anmeldungen bei der Kreisvolkshochschule Altenkirchen unter der Telefonnummer: 0 26 81 81-22 12 sowie unter Email kvhs@kreis-ak.de.