KOBLENZ – Sprachcafé der Hochschule Koblenz intensiviert internationalen Austausch – An der Hochschule Koblenz wird Internationalität groß geschrieben. Um den Studierenden einen internationalen Austausch am RheinMoselCampus zu ermöglichen, hat das International Office der Hochschule nun das Café Multilingual ins Leben gerufen. Das erste Treffen fand Ende März statt. An verschiedenen Ländertischen haben über 40 Studierende jeweils eine bestimmte Sprache gesprochen: Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch und Arabisch. Dank verschiedener Sprachniveaus konnten sich auch Beginner an Gesprächen beteiligen, wurden unterstützt und konnten ihre Kenntnisse anwenden sowie verbessern. Besonders interessant war die Möglichkeit, auch einen Einblick in bis dato unbekannte Sprachen zu erhalten und hierdurch den Entschluss zu fassen, im kommenden Semester einen Sprachkurs an der Hochschule Koblenz zu belegen.

Das Café wurde ins Leben gerufen von Clara Röllinghoff, die an der Hochschule Koblenz die ausländischen Studierenden betreut, und Fabian Altemöller, der für die heimische Internationalisierung der Studierenden zuständig ist. Anne Quander, Leiterin des International Office, freut sich sehr, dass das Projekt bereits beim ersten Termin so großen Anklang gefunden hat: „Durch die kooperative Zusammenarbeit wird der Kontakt zwischen den deutschen und internationalen Studierenden stark intensiviert.“ Das Sprachcafé findet von nun an jeden letzten Mittwoch im Monat statt. In lockerer Atmosphäre werden nicht nur verschiedene Sprachen gesprochen, sondern auch landestypische Spiele gespielt. Dazu gibt es ländertypische Speisen, deren Rezepte diesmal aus Spanien, Italien, Brasilien und Chile stammten. Wer eine Fremdsprache richtig lernen und anwenden möchte oder seine Muttersprache wieder einmal sprechen möchte, wer sich für ein Auslandssemester fit machen möchte oder ganz einfach internationales Flair genießen möchte, der kann ohne Anmeldung vorbei kommen. Auch externe Gäste sind herzlich willkommen. Ideen für landestypische Spiele und Kuchenrezepte werden vom International Office unter sprachcafe@hs-koblenz.de gerne aufgenommen.

Die nächsten Termine finden am 26. April, 31. Mai und 28. Juni, jeweils ab 17:00 Uhr, in den Räumen der Katholischen Hochschulgemeinde (KHG) Koblenz statt. Weitere Infos unter https://www.hs-koblenz.de/sprachcafe oder auf der Facebookseite des International Office (https://www.facebook.com/InternationalOfficeHSKoblenz).