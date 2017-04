Veröffentlicht am 6. April 2017 von wwa

KIRCHEN – Radfahrer schwer verletzt – Ein 41jähriger Radfahrer befuhr am Mittwochmorgen, 05. April, gegen 07:50 Uhr, den Ahornweg in Richtung Birkenweg. Vermutlich aufgrund mangelnden Seitenabstand zum rechten Bordstein kam der Radfahrer zu Fall und verletzte sich schwer. Er musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden.