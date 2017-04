Wer kennt diesen Mann?

Veröffentlicht am 6. April 2017 von wwa

BONN – Unbekannter hebt unberechtigt Geld ab – Bonner Polizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung – Unbekannter hob unberechtigter Weise Geld ab – Am Donnerstag, 19. Januar, wurde einer Frau die Geldbörse aus einer Bäckerei in Bornheim entwendet. Kurze Zeit später hob ein bislang unbekannter Mann mit der Debitkarte der Frau an einem Geldautomaten in Brühl einen Geldbetrag ab. Hierbei wurde er von einer Überwachungskamera fotografiert.

Aufgrund eines richterlichen Beschlusses fahndet die Bonner Polizei nach dem Verdächtigen und fragt: Wer kann Hinweise zu dem unbekannten Mann geben? – Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 37 unter der Rufnummer: 0228 / 15-0.