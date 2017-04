Veröffentlicht am 23. April 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – Die Ingelbacher Kümmerer laden in das Mehrgenerationenhaus in Altenkirchen ein – „MITEINANDER – FÜREINANDER“ lautet das Motto der Seniorenhilfe Altenkirchen. Der Vorsitzende Franz Weiss wird in einem interessanten Vortrag vorstellen, wie ältere, kranke und behinderte hilfebedürftige Menschen unterstützt werden können. Es gibt auch die Möglichkeit selbst Unterstützer zu sein. Bei einer Tasse Kaffee oder Tee gibt es Informationen und es dürfen Fragen gestellt werden. Das Treffen ist am Mittwoch, 26. April, ab 10:00 Uhr im Mehrgenerationenhaus Altenkirchen, Mitte Fußgängerzone. Wer einen Fahrdienst benötigt meldet sich bei Sandra Hammer, Telefon: 02688/8424 oder Jutta Hachenberg, Telefon: 02688/502.