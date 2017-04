Kammerchor vermittelt die Osterbotschaft

Veröffentlicht am 13. April 2017 von wwa

GEBHARDSHAIN – Kammerchor vermittelt wieder die Osterbotschaft – Der Kammerchor Gebhardshainer Land wird auch in diesem Jahr dem Ostermontaggottesdienst in der Evangelischen Kirche in Gebhardshain einen besonderen Glanz verleihen. Traditionell wird der Chor am Montag, 17. April, ab 10:15 Uhr den Gottesdienst konzertant mitgestalten. Unter der Leitung von Chordirektor Bernhard Kaufmann werden die Sänger/innen 14 Chorwerke in den Ablauf des Gottesdienstes einbauen. Bernhard Kaufmann ist auch an der Orgel zu hören und begleitet den Chor am Klavier.

Nach dem Orgelvorspiel „Marche Pontificale“ von Jasques Nicolas Lemmers beginnt die Schola mit dem gregorianischen Choral „Angelus Domini descendit de coelo“. Danach folgen Werke von Knut Nystedt, Felix Mendelssohn Bartholdy, Ariel Ramirez, Christian Gregor, Colin Mawby, Alessandro Scarlatti, Wolfgang Amadeus Mozart, Jacques Berthier, Nicolas Kedrov und Georg Friedrich Händel. Solistische Einlagen von Angela Edl-Pfeifer, Dr. Dorothee Niermann und Helmut Schütz werden den Chorgesang zusätzlich bereichern.